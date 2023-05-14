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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دويدار: الزمالك يمر بأزمة لم تحدث له طوال تاريخه

صدى البلد

أكد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، بأن النادي يمر بأزمة لم يمر بها طوال تاريخه.

وقال دويدار في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " الزمالك يمر حاليا بأزمة لم يمر بها طوال تاريخه".

وتابع: "الزمالك حقق بطولات خلال السنتين الأخيرتين بمجرد أن شعر باستقرار".
 

وأتم: "هناك مشاكل عديدة داخل نادي الزمالك، والجماهير هي المظلومة".

الزمالك ضد الاسماعيلي 

فاز الإسماعيلي على الزمالك 2-1 فى المباراة التى جمتعهما على ملعب الإسماعيلية ،  فى الجولة الـ27 من الدوري العام.

وسجل أنور ياو الهدف الأول للإسماعيلي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء فى شباك الزمالك في الدقيقة 19.

وأدرك الزمالك هدف التعادل في الدقيقة 37 ،عن طريق إبراهيم نداى من تسديدة داخل منطقة جزاء الإسماعيلي .

وأحرز أشرف روقا هدف التقدم لـ الإسماعيلي بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 57.

ويتوقف نادي الزمالك في المركز الـ4 برصيد 43 نقطة وارتفع الأسماعيلي إلى النقطة الـ29 في المركز الـ14.

الزمالك الاسماعيلي الدوري نادي الزمالك

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