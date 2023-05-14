تفاصيل إصابة حارس الإسماعيلي أمام الزمالك وحقيقة انتقاله لـ إنبي

كشف محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي تفاصيل إصابته في مباراته أمام الزمالك حقيقة توقيعه لإنبي .

وأكمل فوزي في تصريحات تلفيزيونية: الإصابة عبارة عن قطع في الغضروف وسيجري صباح اليوم أشعة رنين وبعدها ستكون هناك جراحة .

وأضاف: عقدي مستمر مع الإسماعيلي لمدة موسم إضافي آخر ولاينتهي هذا الموسم، كما تحدث البعض في الفترة الأخيرة .

وواصل حارس الإسماعيلي تصريحاته: ماتردد عن قامي بالتوقيع لانبي أمر غير صحيح علي الإطلاق ولا يستطيع القيام بهذا الامر بسبب استمرار عقده مع الإسماعيلي.

واختتم الحارس تصريحاته: أي حديث عن التجديد أو الرحيل مؤجل حتي العودة من الإصابة.