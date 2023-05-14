وزير الزراعة يوافق على صرف وتمويل 155 مليون جنيه للمشروع القومى للبتلو

صرح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وافق على اعتماد مبلغ 155 مليون و700 الف جنية لعدد 213 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالى عدد رؤوس ماشية (5,769) رأس وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.



وأضاف الصياد أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الأن أكثر من 7,7 مليار جنية لحوالى 42,330 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 486 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

كلف مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة كلاً من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو، مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

وأكد أنه يتم عمل معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول (الزراعى المصرى او الأهلي المصري) للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور استلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبه مخفضة، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانية على حظائر المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

قال الصياد أن المشروع القومى للبتلو، يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن الأسعار فى الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشي - أو أسعار اللحوم الحمراء والألبان.

من جانبه قال طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري أو بنك أهلى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01551183225- 01551183224).