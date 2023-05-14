البداية بالسياسة.. انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني اليوم بأرض المعارض

تنطلق اليوم الأحد، أولى جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين، حيث تنعقد أربع جلسات بالتوازي على مدار اليوم، بمقر مركز مؤتمرات أرض المعارض.

بحسب بيان مجلس أمناء الحوار الوطني، "تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي".

وكشف مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المرحلة القادمة وهي الجلسات النقاشية، هي نقاشية مخصصة لكل قضيـة من القضايا التي سيناقشها الحوار الوطني، ولأن تلك القضايا التي تم الاستقرار عليها وهي التي تمثل أولوية عند المواطن وتمس احتياجاته بشكل مباشـر، وتابع: “المواطن هو العنصر الفاعل في الجلسات الحوارية سواء مقدم مقتـرح أو من الفـئات المعنيـة بـالقضيـة أو ممثـل لجـهـة فـاعـلـة”.

وصرّح المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، أنه استمراراً لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني، فممثلو وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر، سيحضرون لمتابعة جلسات لجان الحوار الوطني، وذلك بدءا من اليوم الأحد.

وأوضح المنسق العام بأن حضور الصحفيين والإعلاميين للتغطية، سيكون لممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية، بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية، وبالنسبة لممثلي وسائل الصحافة والإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر، بدعوات من الهيئة العامة للاستعلامات.

وأنهى المنسق العام تصريحاته بأن حق البث المباشر لكل جلسات الحوار مملوك حصريا للتليفزيون المصري (الهيئة الوطنية للإعلام)، وعدا هذا فمتاح لكل وسائل الإعلام ممارسة عملها المهني في تغطية الجلسات بما يلائمها

وعقد أمس السبت، المنسق العام للحوار الوطني الكاتب الصحفي ضياء رشوان والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني صباح اليوم اجتماعًا مع مقرري عموم ومقرري مساعدين عموم المحاور الثلاث للحوار الوطني للانتهاء من التصور النهائي لهيكل وشكل سير الجلسات النقاشية.

كما ناقش الاجتماع، التأكيد على مشاركة جميع الفئات والجهات، والتمثيل المتكافئ على طاولة الحوار الوطني.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي، والدكتور عبد الفتاح الجبالي مقرر مساعد المحور، والمهندس خالد عبد العزيز مقرر عام المحور المجتمعي، والدكتورة هانية الشلقامي مقرر مساعد المحور، وبمشاركة عدد من أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطني.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد أن هناك العديد من القضايا والملفات المهمة على أجندة الحوار الوطني، ليس فقط على الصعيد السياسي، ولكن أيضا فيما يخص الملفات الاقتصادية التي تشهد تحديات لا تقتصر على المستوى المحلي وإنما تظهر آثارها في العديد من بلدان العالم.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحوار الوطني هو جزء مهم من الحراك الإيجابي الذي تشهده الدولة المصرية حاليا، وأن الحكومة تجتهد لصالح الوطن والمواطن كما أنها مستعدة لسماع مختلف الرؤى والأفكار والأطروحات، وعازمة على المشاركة في أي جلسات أو نقاشات تدعى إليها من أجل الوصول إلى رؤى يستفيد بها الوطن.

