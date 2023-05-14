تنقذ الملايين من السرطان ..قصة حصول مصرية باليابان على أفضل رسالة دكتوراه

في سابقة الأولى من نوعها حصلت الدكتورة فاتن عبد السلام حمدي، من قرية ميت جراح بمدينة المنصورة ، على جائزة التميز وذلك كأفضل رسالة دكتوراه متعلقة بالهندسة الوراية من جامعة طوكيو وذلك عن عمر يناهز الـ 27 عاما.

عملت الدكتورة فاتن على دراسة زيادة استخدام الكيماويات لمكافحة الآفات، وما قد ينتج عنها من ضرر للإنسان قبل أن يقوم بالأضرار بالسلاسل الغذائية نفسها.

وفقا للبحث الذي قامت به تعد هناك بعض الآفات العالمية والتي تعد منتشرة في جميع أنحاء العالم، فلم تصب النباتات في دولة بعينها، بل في المقابل تصيب نحو 1200 نوعا من النباتات ، ومعظم تلك الأنواع تعد اقتصادية مثل الطماطم والبطاطس والفراولة، ولمكافحتها بسبب تدميرها للمحاصيل في وقت قصير اضطر العلماء إلى استخدام الكيماويات.

وحول سبب حصولها على جائزة التميز وذلك لمقارنتها تأثير بعض الكيماويات وبين تلك المادة التي صنعتها إضافة إلى أنها تعمل في الوقت الحالي على تقنية تعديل الجينات.