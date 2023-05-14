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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يشيد بجهود مصر وقياداتها بالتوصل لاتفاق تهدئة ووقف العدوان على غزة

صدى البلد

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الأحد ، بالجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوصل لاتفاق تهدئة ووقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال أبو مازن إن الدور المصري الفاعل في التوصل إلى اتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة، يعكس متانة وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه الشخصي بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وحيا أبو مازن أبناء شعبه الصامدين والصابرين والمرابطين، وترحم على أرواح الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأوعز لجميع وزارات الاختصاص؛ بتقديم المساعدات الإغاثية الفورية للفلسطينيين في القطاع.

 

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