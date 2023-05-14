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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمية الخشاب تتألق بسيلفي جديد على إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة سمية الخشاب، صوراً جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت سمية الخشاب بسيلفي جديد، وخطفت الانظار بميك اب جذاب، وعلقت: “بداية اسبوع سعيد”.

ومنحت منظمة الأمم المتحدة للفنون الدكتوراه الفخرية للفنانة سمية الخشاب ، كما منحت عدد من جوائز الإبداع الفنى لعدد من الشخصيات وهم: الفنانة ماجدة نور الدين، والفنان عصام السقا والفنان أحمد فهيم والفنان حمزة العيلى والإعلامية دينا حويدق وغيرهم .

سمية الخشاب وعودتها للسينما

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن أنها تعود إلي السينما بفيلم جديد بعد غياب دام لسنوات طويلة.

وقالت في تصريح خاص لـ صدي البلد: عندما عرض عليها هذا الفيلم أعجبت به للغاية خاصة أن قصة العمل ثرية وتدور في إطار تشويقي ودورها فيه مختلف ولم تقدمه من قبل.

 

التواصل الاجتماعي انستجرام سمية الخشاب موقع التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة سمية الخشاب

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