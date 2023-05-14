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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يستقبل وفد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وحضور النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة، النائبة إحسان شوقي، النائب أحمد البرلسي والأستاذ علي عبد الستار السكرتير المساعد للمحافظة، وذلك قبيل جولتهم في عدد من المنشآت والمناطق الصناعية بالمحلة الكبرى.

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وخلال اللقاء ناقش المحافظ ورئيس اللجنة عدداً من الملفات الخاصة بالتوظيف والعمالة غير المنتظمة، وجهود الدولة والمحافظة في توفير فرص العمل من خلال الوظائف التي تقدمها وزارة القوى العاملة للشباب والمواطنين في القطاع الخاص، حيث تم توظيف عدد 21666 مواطن منهم 407 من ذوي الهمم خلال عام 2022 إلى جانب توظيف 6329 منهم 176 من ذوي الهمم خلال عام 2023 وحتى اليوم، كما تم مناقشة عدد من القضايا التي تخص العمال والموظفين في نطاق المحافظة.

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واختتمت اللقاء بإهداء الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، درع المحافظة للنائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقديراً لجهوده وجهود اللجنة.

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