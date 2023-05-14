محافظ الغربية يكرم أقدم المصورين بالعلاقات العامة عقب بلوغه سن المعاش.. صور

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تكريم محمود عطية المصور بإدارة العلاقات العامة والإعلام وذلك عقب بلوغه سن المعاش القانوني، موجهاً الشكر والتقدير له، لما قدمه من عمل مخلص خلال فترة خدمته بالديوان العام، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في حياته المقبلة.

من ناحية أخري افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء أمس، الدورة التدريبية بعنوان التعامل مع الشائعة والأمن المعلوماتي لعدد من ١٦٠ شابا وفتاة من أعضاء برلمان الشباب وفريق شباب الغربية وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة الغربية.

وأكد محافظ الغربية أهمية تدريب جيل جديد قادر على مواجهة الشائعات والتصدي لها، جيل قادر على تحليل المعلومات والتعامل معها باحترافية دون الانسياق وراء الأفكار المضللة والمغلوطة.

حاضر في اللقاء الذي انطلق اليوم والمستمر حتى يوم غد، كلا من الدكتور أسامة رسلان من مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بمحاضرة عن مواجهة الشائعات، بينما شارك الدكتور محمد عبودة بمحاضرة عن صناعة الفتوى وتأثيرها على المجتمع.

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