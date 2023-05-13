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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الغربية: توريد 94 ألفا و815 طن قمح من محصول الموسم

توريد القمح في الغربية
توريد القمح في الغربية

أكد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد نحو94 ألف و815 طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع ، منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم  السبت، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

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وأشار " أبوهاشم"، إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتى تستوعب نحو 193 ألف طن من محصول القمح.

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وطالب وكيل وزارة التموين بالغربية ، المزارعين بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية.

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