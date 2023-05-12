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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 3 شباب فلسطينيين برصاص الإحتلال الإسرائيلي في مسيرة بالضفة الغربية

صدى البلد

أصيب ثلاثة شباب فلسطينيين برصاص قوات الإحتلال والعشرات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين في مسيرة مناهضة للاستيطان في مختلف محافظات الضفة الغربية.


وأوضح الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واعتلوا أسطح منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي على الشباب، ما أسفر عن إصابة شاب 21 عاماً بعيار حي نقل على أثرها إلى المستشفى، وإصابة شابين آخرين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق بينهم نساء وأطفال.

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وأفاد شتيوي أن مواجهات عنيفة اندلعت مع جنود الاحتلال بعد انطلاق المسيرة تصدى لهم الشبان خلالها بالحجارة وإحراق الإطارات المطاطية .

ورد الجنود عليهم بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز ونصب الكمائن بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل اعتقالات.


 

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