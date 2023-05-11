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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتذر عن اغتيال شيرين أبو عاقلة

شيرين أبو عاقلة
شيرين أبو عاقلة

اعتذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة بعد عام من اغتيالها برصاصة في مؤخرة الرأس في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

 

واعتذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

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وقال هاجاري: "أعتقد أنها فرصة لي لأقول هنا إننا آسفون للغاية لوفاة شيرين أبو عاقلة، كانت صحفية معروفة جدًا، نحن في إسرائيل نقدر ديمقراطيتنا وفي الديمقراطية نرى قيمة عالية للصحافة وللصحافة الحرة”.

 

وأضاف: “نريد للصحفيين أن يشعروا بالأمان في إسرائيل، خاصة في زمن الحرب، حتى لو انتقدونا".

جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي شيرين أبو عاقلة الضفة الغربية إسرائيل

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