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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذكرى الأولى لاغتيال شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي

صدى البلد

بعد عام على اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. تم اغتيال أبو عاقلة (51 عاما في حينه) في 11 مايو العام الماضي خلال تغطيتها عملية اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

في تقرير لها نشر الثلاثاء، أكدت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية توثيقها خلال العقدين الماضيين ما لا يقل عن "20 حالة اغتيل فيها صحفيون (18 فلسطينيا وبريطاني وإيطالي) على أيدي" قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وخلصت اللجنة إلى أنه "لم يتم توجيه اتهامات إلى أحد ولم يخضع أحد للمسائلة بشأن هذه الوفيات".

وقال أحد مسؤولي اللجنة روبرت ماهوني أن "اغتيال أبو عاقلة وفشل آلية تحقيق الجيش وعدم تحميل أحد المسؤولية ليس قضية معزولة"، منددا بعملية "تبدو مصمّمة للإفلات من المساءلة".

وأشارت اللجنة الى أن غالبية الصحفيين المغتالين كان يمكن التعرف عليهم بسهولة، وأن اغتيالهم "يضعف حرية الصحافة ويزيد من القلق على سلامة الصحفيين الفلسطينيين والأجانب".

وأقر الجيش الإسرائيلي في الخامس من سبتمبر بأن هناك "احتمالا كبيرا" بأن يكون أحد جنوده أطلق النار على أبو عاقلة بعدما ظن خطأ أنها أحد المسلحين، لكن الدولة العبرية أعلنت أنها لن تتعاون مع أي تحقيق أجنبي.

وينظم الفلسطينيون في ذكرى اغتيال أبوعاقلة فعاليات إعلامية وثقافية لتخليد ذكراها.

وأقام مركز الفن الشعبي الفلسطيني الذي كانت أبو عاقلة عضوا في هيئته العامة مع عائلتها وأصدقائها، حفلة ثقافية إحياء لذكراها في قصر رام الله الثقافي.

اغتيال أبو عاقلة شيرين أبو عاقلة الضفة الاحتلال جنين

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