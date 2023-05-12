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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

876 صاروخا على تل أبيب.. إعلان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي:
الجيش الإسرائيلي: إطلاق 876 صاروخ على إسرائيل

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إطلاق 866 قذيفة صاروخية من قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية في القطاع.

ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بيانا على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أكدت من خلاله أن حركة "الجهاد الإسلامي" أطلقت من قطاع غزة حوالي 866 قذيفة نحو الداخل الإسرائيلي، سقط منها حوالي 163 داخل القطاع نفسه.

وأوضحت الوزارة الإسرائيلية أنه منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة المعروفة باسم "الدرع والسهم"، فجر يوم الثلاثاء الماضي، وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة، تم إطلاق حوالي 866 قذيفة صاروخية نحو الداخل الإسرائيلي.
وأفادت وزارة الدفاع بأن واحد من كل خمسة صواريخ أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي سقطت داخل غزة.

وقبل قليل، أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية إحصائية محدثة عن الخسائر البشرية الناجمة عن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ ثلاثة أيام، مؤكدة مقتل 30 مواطنا وإصابة العشرات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأوضح بيان الصحة "30 مواطنا قتلوا، بينهم 6 أطفال و3 سيدات، وأصيب 93 مواطنا بجروح مختلفة بينهم 32 طفلا و17 سيدة، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ ثلاثة أيام".

يذكر أنه في وقت سابق، أعلنت الصحة الفلسطينية وصول جثمان مواطن فلسطيني لمستشفى شهداء الأقصى في المنطقة الوسطى للقطاع، بعدما لقي مصرعه جراء غارة إسرائيلية في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين.

وكانت مصر والأردن وألمانيا وفرنسا كانت قد دعت، أمس الخميس، إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار ينهي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ويوقف إطلاق صواريخ الفصائل الفلسطينية تجاه إسرائيل خلال جولة التصعيد الحالية.

وذكر بيان مشترك للدول الأربع، أن "وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن، اجتمعوا اليوم في برلين، في إطار مجموعة ميونخ".

وخلال اللقاء، أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ من تصاعد أعمال العنف وتدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، والتطورات في غزة ومحيطها والتي أوقعت ضحايا في صفوف المدنيين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 469 صاروخا من قطاع غزة، اجتازت 333 منها الأراضي الإسرائيلية.

يأتي ذلك في ظل استمرار قصفه للقطاع ورد الفصائل برشقات صاروخية، وسط حديث عن جهود للهدنة لم تفض عن نتائج حتى الآن.

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