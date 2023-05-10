عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا : دعم أبنائنا في الجوانب الإبداعية والابتكارية التكنولوجية

جامعة طنطا
جامعة طنطا

زار  الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم  كلية الحاسبات والمعلومات حيث أشاد بتميز المشروعات الطلابية المقدمة في مسابقة وحدة رعاية المواهب التكنولوجية بمركز رعاية الموهوبين، مؤكدا على دعم الجامعة لأبنائها في الجوانب الإبداعية والابتكارية التكنولوجية من خلال كافة الإمكانات المادية من معامل وأجهزة حديثة ومتطورة بما يواكب أحدث ما وصلت اليه التكنولوجيات العالمية.

محافظ الغربية يتفقد توريد القمح بصومعة طنطا وشونة بسيون


أضاف رئيس جامعة طنطا أن المكانة الريادية للجامعة تتحقق بفضل الرؤية الاستراتيجية لاكتشاف الموهوبين من منسوبيها وتوفير بيئة آمنة وقنوات اتصال تتيح للجامعة اكتشاف الطلاب الموهوبين وتحديد وحصر المواهب وتصنيفها وابراز قدراتهم وتنميه إمكانياتهم وتنمية روح الابداع، من خلال تقديم الدعم والاستشارات الفنية والعملية للطلاب الموهوبين، ربط الطلاب الموهوبين بأعضاء هيئة التدريس والجهات المعنية بتنمية المواهب، تسويق الابتكارات والابداعات للطلاب الموهوبين، تصميم برامج محدده لتلبيه احتياجات الموهوبين وتنميه قدراتهم بما يتماشى مع رؤية ورسالة الجامعة.

"حياة كريمة".. قافلة جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لــ866 حالة بقرية نواج


جاء ذلك بحضور الدكتورة نانسي الحفناوي عميدة كلية الحاسبات والمعلومات ورئيس لجنة تحكيم المسابقة والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب والدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الالكترونية والمعرفية والدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور أسامة غنيم مدير وحدة رعاية المواهب التكنولوجية بالجامعة وعضو لجنة التحكيم، والدكتورة عايدة أبو السعود عضو لجنة التحكيم.

ابتكارات إبداعات اكتشاف الموهوبين الابتكارات التكنولوجيات التكنولوجيات العالمية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدعم الدكتور محمود ذكي المشروعات الطلابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على مسئولية أحمد سليمان: 5 مليارات جنيه دخل الزمالك الـ8 سنوات الماضية

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

بتر ذراعها.. قرار عاجل ضد طبيب تجميل وتخدير بمستشفى شهير

الخارجية تدعو المصريين الراغبين في العودة من السودان بالتوجه إلى معبري قسطل وأرقين

فرمان من خوان كارلوس للاعب الزمالك.. ما السبب؟

موضوعات متعلقة

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

ترشيحاتنا

محامي حسن شاكوش ينفي التهم الموجّهة إليه من زوجته | فيديو

أسامة السعيد: مصر وأمريكا تستطيعان إيقاف العدوان على غزة

البيت الأبيض : بايدن لا ينوي التفاوض لرفع سقف الدين القومي

باكستان توجه رسالة إلى السعودية بعد تدخلها لحل أزمة السودان

موقف مصري جديد بشأن قضية سد النهضة .. اعرف الحكاية

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20 شهيدا ..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعام رخيص يعالج الكوليسترول والضعف والإرهاق | اكتشفه

بالخروع.. وصفة غير متوقعة لعلاج آلام اللثة والأسنان

اكتشاف أثري عمره 7000سنة يعيد كتابة تاريخ دولة عربية.. ما الذي وجدوه

مرض مميت | لا تستهِن بـ الالتهاب الرئوي .. علامات لجميع الأعمار

فيديو

جومانا مراد تمتدح المصريين.. ماذا قالت؟.. فيديوجراف

براءة وفاء مكي فنكوش.. تعليق ناري من محامى الخادمتين| فيديو

الحكومة توافق على نظام العمل عن بعد لمدة 6 أشهر

30 مليار دولار لمصر .. الحوار الوطني يخطط لجذب 30 مليون سائح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ