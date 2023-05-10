رئيس جامعة طنطا : دعم أبنائنا في الجوانب الإبداعية والابتكارية التكنولوجية

زار الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم كلية الحاسبات والمعلومات حيث أشاد بتميز المشروعات الطلابية المقدمة في مسابقة وحدة رعاية المواهب التكنولوجية بمركز رعاية الموهوبين، مؤكدا على دعم الجامعة لأبنائها في الجوانب الإبداعية والابتكارية التكنولوجية من خلال كافة الإمكانات المادية من معامل وأجهزة حديثة ومتطورة بما يواكب أحدث ما وصلت اليه التكنولوجيات العالمية.



أضاف رئيس جامعة طنطا أن المكانة الريادية للجامعة تتحقق بفضل الرؤية الاستراتيجية لاكتشاف الموهوبين من منسوبيها وتوفير بيئة آمنة وقنوات اتصال تتيح للجامعة اكتشاف الطلاب الموهوبين وتحديد وحصر المواهب وتصنيفها وابراز قدراتهم وتنميه إمكانياتهم وتنمية روح الابداع، من خلال تقديم الدعم والاستشارات الفنية والعملية للطلاب الموهوبين، ربط الطلاب الموهوبين بأعضاء هيئة التدريس والجهات المعنية بتنمية المواهب، تسويق الابتكارات والابداعات للطلاب الموهوبين، تصميم برامج محدده لتلبيه احتياجات الموهوبين وتنميه قدراتهم بما يتماشى مع رؤية ورسالة الجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة نانسي الحفناوي عميدة كلية الحاسبات والمعلومات ورئيس لجنة تحكيم المسابقة والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب والدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الالكترونية والمعرفية والدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور أسامة غنيم مدير وحدة رعاية المواهب التكنولوجية بالجامعة وعضو لجنة التحكيم، والدكتورة عايدة أبو السعود عضو لجنة التحكيم.