والدة عروس طنطا "لنهال طايل":رفضت علاقة محرمة مع زوجها فكانت النتيجة صادمة|تفاصيل

قالت والدة عروس طنطا للإعلامية “ نهال طايل” أن نجلتها" أية" قد قتلت على يد عريسها" محمد" فى اليوم الثاني من زفافهما، وعندما علموا بالخبر المشئوم عند زيارة أخيها “حمزة” لها للأطمئنان عليها فى اليوم الثاني من ليلة الدخلة ليكتشف الجريمة البشعة أكتشفوا أن حادثة القتل كان منذ ساعات طويلة، ورأى أخته فى نهر من الدماء المتجلطة.



وأكملت والدة العروس المقتول خلال إلتقائها بالإعلامية " نهال طايل" المذاع على فضائية " صدى البلد 2" أنها هي وأختها أقبلوا على منزل " أية" العروس المقتول متسائلين والده زوجها محمد من مكان بنتهما فردت قائلة " أية كانت بتقطع نفسها بالسكينة وكانت بتموت أبني" ، وأنها شعرت بوفاة بنتها العروس، وكانت قد ذهبت إلى طوارئ الجامعة متسائلة " فين بنتي أية عاوزة أشوف بنتي" وأجابت عليها ممرضة قائلة " أحنا حولناها لقسم العظام" وكان زوجها قد فعل عملته المشينة ولم يكتفي بذلك وأتهمها بأنها تريد أن تقتل نفسها وتقتله.



وحكي أخيها" حازم" تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شقيقته بأن زوجها كان قد أتصل به يستدعيه للحضور بدون أبداء أي تفاصيل منه لأخيها وكان بالفعل قد وصل أخيها ليطمئن عليها وعندما وصل طلب منه محمد زوجها بأن يصعد لأخته فى الدور الأول، فكان المشهد الأصعب الذي واجهه عندما رأى شقيقته ساقطة بين " السرير والكومدينو" منغمرة فى دمائها المتجلطة، بعدها أستنجد شقيقها بما حوله طالبا الإستنجاد بأسعاف شقيقته سريعا.



وتابع أنه وجدها غارقة فى دمائها المختلطة برأسها وظهرها وجسمها واصفا المشهد "لا يتحمله بشر" وأن ملامحها غير واضحة ووجد أن جلد يدها منفصل عن عظمها، وكان لم يتخيل أن زوجها قد قتلها فى خلال 48 ساعة متسائلا " أختي عملت أيه فى 48 ساعة انا مش قادر اتخيل" أو ما الأسباب وراء قتل زوجها لها ب35 طعنة فى جسمها كله قائلا " لدرجة أني مش عارف أحدد ملامح أختي" وشعرها كان متجمد مختلطا بالدماء المتجمدة، وبدأت التحريات تتوالى فى هذا الحادث المشين.