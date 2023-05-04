رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل، تغطية خاصة عن مقتل الفتاة العروس والمعروفة إعلامياً "عروس طنطا العذراء"، وتعرض الزوج القاتل لوعكة صحية، حسب ما أكدته مصادر نيابية وأمنية، صاحبتها نوبات من الهذيان والانفعالات الحادة وتغير ملامح وجهه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووجه المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، رئيس نيابة مركز طنطا بعرض المدعو "محمد. م"، 34 سنة، المتهم بقتل زوجته آية الشبيني، والمعروفة إعلاميا بـ"عروس طنطا العذراء"، على لجنة مشكلة من أطباء الصحة النفسية والعصبية وإجراء تحاليل مخدرات للتأكد من سلامة قواه العقلية.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة طنطا بمحافظة الغربية، قرر تجديد حبس عريس 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل عروسه بعد عدة أيام من زفافهما، داخل شقتهما، وفي السياق ذاته، أكد إسماعيل الشبيني، عم ومحامي الفتاة الضحية، أن الزوج الجاني ارتكب جريمة شنعاء، لافتا إلى أن الإصابات الظاهرية عبارة عن وجود 8 طعنات متفرقة، وقطع في الإصبع، وأنها مازالت عذراء.

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