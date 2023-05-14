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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يداهم مصنعي مستحضرات تجميل ومنظفات صناعية بدون ترخيص بالقاهرة |تفاصيل

المتهمون وامامهم
المتهمون وامامهم المضبوطات

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في ضبط ثلاثة أشخاص لإدراتهم مصنع بدون ترخيص لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل بعابدين ، كما تم ضبط مصنع منظفات صناعية بحلوان بدون ترخيص .

تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين قيام أحد الأشخاص بإستئجار شقة كائنة بدائرة القسم وإستغلالها فى تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل بإستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، تم إستهداف الشقة وضبط 3 أشخاص وعُثر بداخلها على كمية كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة فى صناعة مستحضرات التجميل مختلفة الأنواع وأدوات التصنيع و كمية كبيرة من العبوات والبخاخات البلاستيك الفارغة مختلفة الأحجام والأشكال "معدة للتعبئة" - علامات مائية وإستيكرات - مبلغ مالى .

وأقروا بإدارة المصنع بدون ترخيص وقيامهم بتصنيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وطباعة الإستيكرات المضبوطة داخل مطبعة كائنة بدائرة الموسكى وبإستهداف المطبعة أمكن ضبط مالك المطبعة ، وبمواجهته بأقوال المتهمين إيدها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

منظفات صناعية مغشوشة

وفي حلوان ، تمكن رجال الأمن بقيادة العميد وائل غانم رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة من ضبط مصنع منظفات صناعية بدون ترخيص وبداخله منتجات مجهولة المصدر ، وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من المنظفات الصناعية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المصنع على 2000 لتر صابون سائل - 180 كيلو جرامًا سلفونيك وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها .

مصنع منظفات مصنع بدون ترخيص مستحضرات التجميل مديرية امن القاهرة مصنع مباحث القاهرة

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