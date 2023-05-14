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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتصالات النواب يبدأ مناقشة مشروعي الخطة والموازنة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

إجتماع لجنة الإتصالات
إجتماع لجنة الإتصالات بالبرلمان

بدأت لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروعي الخطة والموازنة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث أكدت اللجنة على المؤشرات والنتائج الإيجابية التي حققها الجهاز في الحساب الختامي عن العام المالي 2021/2022، مشيدا بزيادة الإيرادات والوفر الذي حققه الجهاز في المصروفات العامة.

 

ويستعرض الجهاز أمام اللجنة الجهود والإنجازات التي تمت خلال العام الماضي في مختلف الجوانب العديدة  امام اللجنة.

 

وأكد النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كيان وطني مهم، ولة دور كبير في في تنظيم عمل شركات الاتصالات التي تقدم الخدمه للجمهور.

لجنة الاتصالات بمجلس النواب النائب أحمد بدوي المصروفات العامة الانجازات شركات الاتصالات

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