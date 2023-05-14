ديلي ميل: الملك تشارلز يخطط لرحلة تاريخية إلى الضفة الغربية وإسرائيل

نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن مصدر دبلوماسي بريطاني، اليوم "الأحد"، قوله إن الملك تشارلز الثالث يخطط لرحلة تاريخية إلى الضفة الغربية وإسرائيل، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد الموعد الدقيق بعد، بسبب التصعيد الأخير في قطاع غزة.



وذكرت الصحيفة البريطانية، أن العاهل البريطاني الذي توج مؤخراً الملك تشارلز الثالث قد يصبح أول ملك بريطاني يزور إسرائيل.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل ، نقلاً عن الرئيس الشرفي للوبي "أصدقاء إسرائيل المحافظين"، ستيوارت بولاك، فأنه تجري الاستعدادات المبكرة لتشارلز لزيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن بولاك قوله "لقد قام فريقه بالتحضير لتمهيد الطريق لهذه الزيارة".

وذكرت الصحيفة أن رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج شارك شخصيا في ترتيب الزيارة لأنه صديق للملك.

وسافر تشارلز سابقًا إلى الضفة الغربية وإسرائيل مرات قبل توليه العرش . كما قام نجله الأمير وليام بزيارة رسمية إلى إسرائيل والضفة الغربية في عام 2018.