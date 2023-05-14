عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ديلي ميل: الملك تشارلز يخطط لرحلة تاريخية إلى الضفة الغربية وإسرائيل

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث

نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن مصدر دبلوماسي بريطاني، اليوم "الأحد"، قوله إن الملك تشارلز الثالث يخطط لرحلة تاريخية إلى الضفة الغربية وإسرائيل، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد الموعد الدقيق بعد، بسبب التصعيد الأخير في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن العاهل البريطاني الذي توج مؤخراً الملك تشارلز الثالث قد يصبح أول ملك بريطاني يزور إسرائيل.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل ، نقلاً عن الرئيس الشرفي للوبي "أصدقاء إسرائيل المحافظين"، ستيوارت بولاك، فأنه تجري الاستعدادات المبكرة لتشارلز لزيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن بولاك قوله "لقد قام فريقه بالتحضير لتمهيد الطريق لهذه الزيارة".

وذكرت الصحيفة أن رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج شارك شخصيا في ترتيب الزيارة لأنه صديق للملك.  

وسافر تشارلز سابقًا إلى الضفة الغربية وإسرائيل مرات قبل توليه العرش . كما قام نجله الأمير وليام بزيارة رسمية إلى إسرائيل والضفة الغربية في عام 2018.

الملك تشارلز الضفة الغربية إسرائيل زيارة ستيوارت بولاك لوبي أصدقاء إسرائيل المحافظين رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج الضفة الغربية وإسرائيل الملك تشارلز يزور الضفة الغربية وإسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

عائد 23%.. اعرف أعلى فائدة على الشهادات في البنوك

بعد دعوى النادي الأهلي.. قرار عاجل من مجلس الدولة في أزمة كهربا

في أمان الله ورحمته.. أبو العينين ينعى شقيقه: سلاما لروحك الطاهرة

ننشر الصور الأولى لحريق هائل بمعرض شباب مصر في بني سويف

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

شوبير يكشف عن فريق مفاجأة يشارك مع الأهلي والوداد بمونديال الأندية 2025

ترشيحاتنا

احذر .. السجن المشدد عقوبة الاستغلال التجارى للأطفال فى قانون العقوبات

القوى العاملة تكشف أبرز جهودها المقدمة لذوي الهمم.. فيديو

قوات الاحتلال تحتجز وتعتدي على شابين خلال مواجهات في نابلس

تقديم الخدمة بسهولة ويسر.. تفاصيل تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي |فيديو

الخميس المقبل.. كورال هارموني عربي لجامعة عين شمس يحيى بساقية الصاوي

١٠ آلاف مشجع.. مفاجأة في مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المجمدة واللي فكت.. إليك مدة صلاحية تخزين الكبدة في الفريزر بكل أنواعها

قبل وبعد العملية.. امرأة تثير الجدل بفقدانها 40% من الوزن وتكشف مفاجأة صادمة

شكله مختلف.. شاهد فستان أصالة على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

هل سيستمر تراجع أسعار الذهب؟ وزارة التموين تجيب

فيديو

إيلون ماسك أغنى رجل في الكوكب يتزوج روبوت.. ما القصة؟ ..فيديوجراف

لقيت مصرعها داخل منزلها بسبب اشتباكات السودان.. من هي شادن حسين؟ فيديوجراف

الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. ومفاجأة بنهاية الأسبوع

ضربات متتالية لـ أسعار الذهب.. والجنيه يتعافى أمام الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ