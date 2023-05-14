مدرب الزمالك السابق: قرار التعاقد مع أوسوريو خطأ لهذا السبب

قال أحمد عبد المقصود المدير الفنى السابق لنادي الزمالك أن التعاقد مع خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى الكولومبي الحالي للفارس الأبيض، خطأ بسبب الفترة الحالية.

وأكد عبد المقصود فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" التعاقد مع كارلوس أوسوريو فى الوقت الحالي خطأ بسبب الأزمات التى يمر بها الفريق الوقت الحالي، والأزمة الإدارية الموجودة.

وأضاف:" كان لابد من التعاقد مع مدرب مصري يستطيع أن يتحمل الظروف الحالية، ويكون عالم بكل الأمور، ولكن التعاقد مع مدير فني أجنبي يقوم بتجربة اللاعبين، ومعرفة مراكزهم وإمكانياتهم فى ذلك لاوقت أمر صعب للغاية، ولن يستطيع أوسوريو فى وقت قليل أن يعود بالنتائج الإيجابية.

وتابع:" أوسوريو مدرب كبير ولكن توقيت التعاقد معه خطأ، وكان لابد من وجود مدير فني مصري، كان يستطيع أن تكون النتائج أفضل.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خسر أمام الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة ال 27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف.