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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد 48 ساعة .. انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بالقليوبية

المتوفى
المتوفى

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في القليوبية من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقًا بعد 48 ساعة من عمليات البحث حيث خرج الغريق للهو مع أصدقائه والاستحمام بنهر النيل بنطاق قرية الرملة مركز بنها في محافظة القليوبية فجرفه التيار لعدم إجادته السباحة وتم إبلاغ الجهات المعنية وتواصلت عمليات البحث على مدار الساعات الماضية حتى تم العثور على الجثة وتحرر محضر بالواقعة.

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فيما أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثة الشاب وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتي أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة حيث خرج الشاب مع أقرانه للسباحة في النيل فجرفه التيار ولقي مصرعه وتم العثور على جثته بعد يومين من البحث.
تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد تلقيه بلاغًا من الأهالي بغرق شاب يدعى أحمد عيسى غرقا بنهر النيل بقرية الرملة بمركز بنها وتم انتقال شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة اليوم بعد 48 ساعة من البحث عنها.
وبالفحص تبين أن الشاب أحمد عيسى خرج منذ يومين للهو مع أصحابه والاستحمام بنهر النيل بنطاق قرية الرملة بمركز بنها وانزلقت قدماه ولم يتمكن من السباحة وجرفته المياه، وتم انتشال الجثة حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري من العثور على الجثمان وصرحت جهات التحقيق بالدفن.

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