عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحث التعاون المشترك لدفع الحركة السياحية الوافدة من أذربيجان إلى مصر

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم بمكتبة بمقر الوزارة بالزمالك، السفير الخان بولوخوف (Elkhan Polukhov) سفير دولة أذربيجان بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.
حضر اللقاء المستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير الأذربيجاني، مشيراً إلى العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات، معربا عن تمنياته أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار، في ضوء ما شهدته الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية إلى أذربيجان في يناير الماضي، ولقائه بالرئيس الأذربيجاني، لبحث سبل التعاون الثنائي على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وقد تناول اللقاء مناقشة تعزيز التعاون المشترك لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من أذربيجان إلى مصر ولاسيما في ظل  التيسيرات التي قدمتها مؤخرا الدولة المصرية لعدد من الدول للحصول على التأشيرة السياحية لدخول مصر.
كما تم بحث مقترح تشغيل خط طيران مباشر بين البلدين بالتعاون والتنسيق مع وزارة الطيران المدني نظرا لأن خط الطيران القائم بينهما حالياً هو خط عارض.
كما تم مناقشة سبل تفعيل والاستفادة من بروتوكول التعاون الموقع بين الدولتين عام 2007، في مجال السياحة بصورة أكبر.
وتتطرق الحديث أيضا إلى تعظيم أوجه التعاون في مجال العمل الأثري وتبادل الخبرات في مجال الحفاظ على الآثار، فيما يخص المتاحف واسترداد الآثار المسروقة والمهربة خارج البلاد بطرق غير شرعية. 
 

وزير السياحة والاثار اذربيجان أحمد عيسى وزير السياحة والأثار آثار الأذربيجاني احمد عيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلان عاجل من أردوغان بعد بدء فرز الأصوات في الانتخابات التركية

زوجة خالد الغندور تكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

تعليق مثير لمدرب صن داونز عن المرشح لحصد دوري أبطال أفريقيا

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

عائد 23%.. اعرف أعلى فائدة على الشهادات في البنوك

أنا حر.. رسالة غامضة لـ نجم الزمالك تثير التكهنات

١٠ آلاف مشجع.. مفاجأة في مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

شروط للمصريين..السعودية تحدد قواعد جديدة للمقيمين فيها

ترشيحاتنا

بشرى سارة للمواطنين.. ننشر تصريحات وزير التموين خلال افتتاح موسم حصاد القمح

منظمة أوبك تحذر من حدوث اضطراب في سوق الطاقة

الحوار الوطني .. المشاركون في جلسة المجتمع الأهلي يؤكدون أهمية تفعيل دور التعاونيات

الحوار الوطني.. 20 مطلبا للقضاء على كافة أشكال التمييز

ضربات متتالية تهز أسعار الذهب.. وانخفاضات متوقعة خلال الأيام المقبلة

إعلان عاجل من أردوغان بعد بدء فرز الأصوات في الانتخابات التركية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة والتجميل.. طريقة عمل بودرة قشر الرمان في المنزل

البوستر الرسمي .. وضع اللمسات النهائية على السجادة الحمراء لمهرجان كان

عجوز بريطانية تحقق حلم حياتها الخطير داخل السيرك |شاهد

بشرى سارة لجماهير القلعة الحمراء.. هذا عدد جماهير مباراة الأهلي والترجي

فيديو

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

ترشيد المياه وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.. الرئيس يوجه رسائل مهمة

بالماء الساخن.. أم بلا قلب تنتهك حرمة جسد ابنتها صاحبة الـ 6سنوات

تفاصيل جديدة في قضية وفاء مكي.. ما علاقة هند عاكف؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ