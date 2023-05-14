بيان عاجل من الكرملين بشأن الاتفاقية بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، إن موسكو تعتقد أن الاتفاقات الثلاثية هي الأساس الوحيد لتسوية دائمة بين باكو ويريفان، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف بيسكوف في تصريحات له اليوم، أن روسيا ملتزمة بالوثائق الثلاثية التي تم توقيعها قبل عامين بين أرمينيا وأذربيجان وروسيا، لافتا نحن نصر على أنه لا توجد بدائل لها كأساس للتسوية.

وتابع: "من أجل التوصل إلى تسوية، من الضروري اتباع مسار تنفيذ الاتفاقات التي توصلت إليها الأطراف الثلاثة".

‏وتعهد بيسكوف بأن تقوم العلاقات بين روسيا وأرمينيا على أساس الشراكة المتقدمة، مضيفا: "العلاقات الخاصة، التي لها جذور تاريخية عميقة، نحن مقتنعون بأن لديهم مستقبلا مشرقا".‏

وكانت قد ‏تجددت الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناجورنو كاراباخ في عام 2020، وخلال الاشتباكات وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بيانا مشتركا بشأن وقف إطلاق النار الكامل في ناجورنو كاراباخ.

وبموجب الاتفاق، توقف الجانبان الأذربيجاني والأرمني عند المواقع التي كانا يسيطران عليها وتم نشر قوات حفظ السلام الروسية على طول خط الاشتباك في ناجورني كاراباخ وعلى طول ممر لاتشين لممارسة السيطرة على احترام وقف إطلاق النار.

‏وفي وقت لاحق، اعتمد الزعماء الثلاثة عدة بيانات مشتركة أخرى بشأن الحالة في المنطقة، في العام الماضي، بدأت أذربيجان وأرمينيا مناقشة معاهدة سلام.‏