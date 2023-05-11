الدفاع الأرمينية: أذربيجان تشن قصفًا مدفعيًا على مواقعنا قرب سوتك

ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم /الخميس/ أن القوات الأذرية قصفت مواقع أرمينية قرب منطقة (سوتك) مما أدى إلى إصابة جنديين.

وأفادت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء /أرمين برس/ الأرمينية، اليوم- بأن القوات المسلحة الأذرية قصفت المواقع الأرمينية في اتجاه سوتك، حيث استخدمت المدفعية وقذائف الهاون، مضيفة أن القوات المسلحة لأرمينيا تتخذ الإجراءات الوقائية الدفاعية اللازمة.

وفي الوقت نفسه، حذرت وزارة الدفاع الأرمينية من أن السلطات الأذربيجانية تنشر مرة أخرى معلومات مضللة، على وجه الخصوص، فإن البيان الصادر عن وزارة الدفاع الأذرية الذي يتهم الجيش الأرميني بإطلاق النار على المواقع الأذرية وإصابة جندي أذري في 10 مايو غير صحيح.



