هجوم علي رئيسة المفوضية الأوروبية بعد تصريحاتها عن أوكرانيا

غضب مستخدمو “تويتر”، من تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حول القيم المشتركة مع أوكرانيا.

وألقت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، كلمة خلال حفل تسليم جائزة شارلمان إلى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وقالت إن كييف تناضل من أجل القيم المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الديمقراطية وسيادة القانون.

وكتب أحد المستخدمين: “القيمة الجديدة للاتحاد الأوروبي هي حرية القتل. يتم الآن منح جوائز لهذا”.

وأضاف آخر: “بروكسل تتصرف كمنظمة إرهابية. عندما ينتهي كل شيء، هل سيتعفن في السجن، أم يمكن أن يكون أسوأ ؟!”.

وكتب آخر : "تحدثي عن نفسك. الغالبية العظمى من المواطنين الأوروبيين يريدون السلام ولا يؤمنون بأكاذيب الواقع".

وأضاف آخر: "إنه أمر مثير للاشمئزاز، ومخجل للغاية، ومضحك للغاية. ما هو الشيء الرائع الذي فعله هذا الرجل لأوروبا؟”.

وكتب آخر: "يبدو أن فون دير لاين قد فقدت عقلها بالفعل".

وأضاف آخر: "لا تنطبق أي من القيم التي ذكرتها على أوكرانيا، والوضع في أوروبا ليس أفضل بكثير”.