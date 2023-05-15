تجديد حبس شخص لاتجاره في النقد الأجنبي

جدد قاضي المعارضات حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتجاره في النقد الأجنبي.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الدقهلية حال استقلاله سيارة أجرة ، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وهاتف محمول، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

بفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات بينه وآخرين تؤكد نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.