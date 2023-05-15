انطلاق فاعليات نشاط البرنامج الصيفي للطفل في 39 مسجدا بسيناء

تابع فضيلة الشيخ د.محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء ، انطلاق أولى فاعليات نشاط البرنامج الصيفي للطفل بالمساجد على مستوى المحافظة.. حيث بدأ نشاط البرنامج اعتبارا من يوم الأحد ٢٠٢٣/٥/١٤م، ولمدة ثلاثة أشهر أيام (الأحد والثلاثاء والخميس) من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، بعدد ( ١٩٣) مسجدا ، و بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة، وخطباء المكافأة ومحفظي القرآن الكريم.

وأعلن فضيلته خلال كلمة له، أن هذا البرنامج يأتى إسهامًا من وزارة الأوقاف في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وفي إطار حرصها الشديد على حق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة.

وأكد على أن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها: التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

مسابقات قرآنية وتثقيفية:

وأكد فضيلته فى ختام كلمته، بأنه سيتم عمل مسابقات قرآنية وتثقيفية، وأنشطة رياضية ، بالإضافة إلى عدد من الرحلات المتنوعة للأماكن الأثرية والترفيهية للملتحقين بالبرنامج.