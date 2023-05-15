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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال الانتخابات التركية .. مقتل شابيين سوريين في إسطنبول |تفاصيل

تركيا
تركيا

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأثنين، عن مقتل شابين سوريين في منطقة سلطان غازي بولاية إسطنبول، إثر الاعتداء عليهم من قبل متواجدين بالمنطقة خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية.

وعلى جانب آخر، أفادت وسائل صحفية تركية، أنه تم الانتهاء من فرز 95 % من الأصوات الانتخابية، حيث أعطي 25 مليونا و700 ألف شخصا صوته لـ للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بينما أعطي 23 مليونا و100 ألف شخص صوته لـ كمال كيليشدار أوغلو.

وفي المقابل، قال المرشح للرئاسة التركية كمال كليشدار أوغلو من مقر حملته بالعاصمة التركية أنقرة: "باقون هنا حتى يتم احتساب آخر صوت".

وأضاف كيليجدار أوغلو في تصريحات له اليوم، أننا موجودون عند صناديق الاقتراع حتى يتم احتساب كل صوت في الانتخابات.

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