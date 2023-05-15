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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي ضرب مدينة دونجهيه في كوريا الجنوبية

زلزال
زلزال

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر ضرب الساحل الشرقي لمدينة دونجهيه في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية، أن الزلزال وقع في المياه على بعد 59 كيلومترا شمال شرقي دونجهيه، التي تبعد 182 كيلومترا شرقي العاصمة سيئول.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب مدينة كهرمان مرعش التركية

وفي تركيا، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، أن زلزالا ضرب منطقة دوجانسيهير في ملاطية التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع علي عمق 7 كم تحت سطح الأرض.

زلزال كوريا الجنوبية مدينة دونجهيه سيئول السعودية

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