عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب مدينة كهرمان مرعش التركية

زلزال بقوة 4.2 يضرب
زلزال بقوة 4.2 يضرب مدينة كهرمان مرعش التركية

أعلن مرصد قنديلي ومعهد أبحاث الزلازل في تركيا عن وقوع زلزال بقوة 4.2 درجة في حوالي الساعة 15:06 في مدينة كهرمان مرعش.

يأتي ذلك بالتزامن مع توجه سكان كهرمان مرعش المتضررة من زلزال  6 فبراير إلى صناديق الاقتراع صباح اليوم، الأحد، للتصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ووفقا لوسائل الإعلام التركية، توافد مواطنو ولايات غازي عنتاب وكهرمان مرعش وملاطية وشانلي أورفا وأدي يامان وكيليس على صناديق الاقتراع بعد بدء التصويت في الساعة 8 صباحًا.

وأقيمت مراكز الاقتراع في مساكن سابقة التجهيز في المناطق التي ضربها الزلزال في جنوب تركيا، وسط إقبال كبير من المواطنين المقيمين.

واتخذت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تدابير مختلفة في 11 ولاية متضررة من الزلزال لضمان تصويت المواطنين في بيئة آمنة ودون عوائق.

وبدأت عملية التصويت في عموم تركيا الساعة الثامنة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر لغاية الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي.

ويدلي الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات واختيار 600 نائب، وسط أجواء من التنافس الشديد بين الأحزاب والمرشحين.

وسيصوت في الانتخابات الحالية 60 مليونا 697 ألف 843 ناخبا ، من بينهم 4 ملايين 904 ألف 672 ناخبا لأول مرة.

كهرمان مرعش زلزال 6 فبراير وسائل الإعلام التركية غازي عنتاب الزلزال زلزال بقوة 4 2 درجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

١٠ آلاف مشجع.. مفاجأة في مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

شروط للمصريين..السعودية تحدد قواعد جديدة للمقيمين فيها

عائد 23%.. اعرف أعلى فائدة على الشهادات في البنوك

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

أزمة تورط صن داونز قبل موقعة الإياب ضد الوداد المغربي

بعد دعوى النادي الأهلي.. قرار عاجل من مجلس الدولة في أزمة كهربا

موضوعات متعلقة

انتخابات مصيرية.. شاهد| منكوبو زلزال تركيا يدلون بأصواتهم

منافسة شرسة|تركيا تقرر مصيرها اليوم.. وآثار زلزال 6 فبراير تطغى على المشهد

ترشيحاتنا

السفير الهندي يقدِّم شكر حكومة بلاده لمفتي الجمهورية على زيارته الأخيرة

رئيس الوزراء الباكستاني السابق يدعو إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد

نازيين.. ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجآت صادمة بشأن جرائم الجيش الأوكراني المروعة

بسبب القرم.. تفوق روسيا في البحر الأسود يثير مخاوف حلف الناتو

زيلينسكي: ألمانيا الصديق الحقيقي لـ أوكرانيا في معركتها ضد روسيا

اعتراف صادم.. الذكاء الاصطناعي يهدد البشرية بكارثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة لجماهير القلعة الحمراء.. هذا عدد جماهير مباراة الأهلي والترجي

المجمدة واللي فكت.. إليك مدة صلاحية تخزين الكبدة في الفريزر بكل أنواعها

قبل وبعد العملية.. امرأة تثير الجدل بفقدانها 40% من الوزن وتكشف مفاجأة صادمة

شكله مختلف.. شاهد فستان أصالة على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

فيديو

تفاصيل جديدة في قضية وفاء مكي.. ما علاقة هند عاكف؟.. فيديوجراف

إيلون ماسك أغنى رجل في الكوكب يتزوج روبوت.. ما القصة؟ ..فيديوجراف

لقيت مصرعها داخل منزلها بسبب اشتباكات السودان.. من هي شادن حسين؟ فيديوجراف

الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. ومفاجأة بنهاية الأسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ