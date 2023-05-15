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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مشروب إذا تناولته لن يصيبك السرطان أبدا.. تعرف عليه

صدى البلد

يعتبر الزنجبيل أقوى بعشرة آلاف مرة من العلاج الكيميائي لعلاج السرطان، وهو مضاد للأكسدة ومقاتل طبيعي للسرطان. 

فان المركبات النشطة 6-gingerol و 6-shogaol تظهر خصائص مضادة للسرطان ضد الجهاز الهضمي وتساعد في موت الخلايا السرطانية.

ويحتوي الزنجبيل على العديد من المركبات التي ثبت أن لها خصائص مضادة للأكسدة ، ومضادة للالتهابات ، ومضادة للميكروبات ، ومضادة للفيروسات ، ومضادة للفطريات ، ومضادة للتهاب المفاصل ، وخافضة للضغط ، ومضادة للعرق ، ومضادة للأشعة ومضادة للقىء. 

ويعتقد أن الزنجبيل يؤثر على مستقبلات السيروتونين في الجهاز الهضمي، وقد استخدم تقليديا للمساعدة في الهضم وعلاج اضطرابات المعدة والغثيان. قد يساعد الزنجبيل في الوقاية من تطور مرض السكري من النوع 2 من خلال آثاره الخافضة لسكر الدم وزيادة حساسية الأنسولين.

ويعتبر الزنجبيل مصدرًا جيدًا جدًا للمركبات التي ثبت أن لها تأثيرات مضادة للسرطان ، بما في ذلك أنواع الزنجبيل المختلفة ، والشوغول ، والزنجبيل ، و diarylheptanoids ، وكذلك الزنجرون و β-elemene. الزنجبيل هو أيضًا مصدر غذائي لحمض الكافيين والسترال والبارادول.

 وُجد أن الزنجبيل له آثار مفيدة في نماذج سرطان البروستاتا الخلوية والحيوانية ، كما أنه يحد من تسرطن القولون والمستقيم والجلد والرئة في حيوانات المختبر. 

وثبت أيضًا أن الزنجبيل يثبط نمو خلايا سرطان الدم ، وكذلك خلايا سرطان المعدة والبنكرياس والكبد والمبيض في المختبر. هناك أيضًا بعض الأدلة على أن تناول الزنجبيل يمكن أن يخفف من الآثار المسببة للسرطان نتيجة التعرض لمادة ثنائي الفينول أ ( BPA ).

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