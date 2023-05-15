العراق: مقتل إرهابي وإحباط محاولة تسلل في محافظة نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، مقتل إرهابي خلال إحباط محاولة تسلل لمجموعة من عناصر تنظيم داعش في محافظة نينوى.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قطعات الجيش والقوات الأمنية من إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى قضاء النمرود في محافظة نينوى، حيث تم استهداف المجموعة بشكل مباشر وقتل أحد عناصرها، ولازالت القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثًا عن بقية العناصر الإرهابية.

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن العمل الأمني الاستباقي وجمع المعلومات الاستخبارية حققت نتائج إيجابية عالية المستوى ضمن قواطع العمليات، وستستمر القوات المسلحة بالقصاص من العناصر الإرهابية المنهزمة.