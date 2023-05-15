اليوم.. انطلاق أكبر معرض لمستلزمات السوبر ماركت في أمريكا اللاتينية

انطلقت اليوم فاعليات اليوم الأول من معرض أباس "APAS SHOW 2023" وهو أكبر معرض لمستلزمات السوبر ماركت والصناعات الغذائية في أمريكا اللاتينية ويقام في البرازيل خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو الجاري بالعاصمة التجارية للبرازيل ساو باولو بمشاركة عربية هي الأكبر في تاريخ المعرض.

وقالت سيلفانا جوميز مديرة التسويق والمحتوى في الغرفة التجارية العربية البرازيلية، منذ ما يقرب من عقد من الزمان، تعمل الغرفة التجارية العربية البرازيلية على تعزيز وجود الشركات العربية في أكبر معرض للأسواق التجارية في أمريكا اللاتينية، وتقدم الشركات العربية مجموعة أكثر تنوّعًا من المنتجات، بما في ذلك الفواكه المجمدة والطازجة، الخضروات، الزيوت ومن ضمنها زيت الزيتون، الحلويات، الشوكولاتة؛ الطماطم؛ التمور، المشروبات، البذور؛ القهوة، التوابل، منتجات التنظيف وغيرها.

وأشارت إلى أن المعرض يتضمن أكبر مساحة مخصصة للشركات العربية، حيث تشارك 27 شركة عربية علي مساحة 214 متر مربع تمثل دول مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والعراق وتونس والسعودية، موزعة علي ثلاث أجنحة مختلفة بألوان الأبيض والأزرق والأصفر، جميعها تحت مظلة غرفة التجارة العربية البرازيلية.

وأضافت أن قائمة الشركات المصرية تضم "سكاي لايت" لزيت الزيتون، الزيتون، التمور المجففة، والفراولة المجمدة والطماطم المعلبة، وشركة "أورينتال فروتس" التي تقدم منتجات مثل الثوم والبرتقال والفراولة المجمدة، و "فروتيلا" لمنتجات البرتقال والجريب فروت، ومجموعة "الهجان للتمور، ومجموعة "الدقهلية" زيتون وزيوت وزبيب وخضروات مجففة، و "جي إم اس تريد" لمنتجات الزيوت العطرية والطبية ومنتجات الأعشاب والتوابل وزيت الليمون.

وقال تامر منصور الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية البرازيلية، المعرض في دورته الحالية يشهد مشاركة قوية من الدول العربية بثلاثة أجنحة وبتواجد متنوع لدول شمال أفريقيا والخليج و بلاد الشام، آملين أن يؤدي هذا المعرض إلى فتح أسواق كبيرة للمنتجات العربية وأن يتم إدراجها يومًا بعد يوم في السوق البرازيلية، سواء كان ذلك للاستهلاك النهائي أو كمدخلات انتاج آخري.

وأوضح أن التنوع الكبير للعارضين في أباس يشير إلى أن العرب قد تمكّنوا من التقدم في قطاع التجزئة البرازيلي، ويجب عليهم السعي للحصول على مكان في الفئات الفاخرة من القطاع.

وأوضح أنه على الرغم من أن البرازيل تستورد من الدول العربية بشكل رئيسي المنتجات البترولية والأسمدة، إلا أن الدول في المنطقة تصدّر أيضًا الأغذية إلى السوق البرازيلية، وبلغ إجمالي صادرات المنتجات الغذائية العربية للبرازيل نحو 117.7 مليون دولار وشملت منتجات مثل السردين والزيتون والبرتقال.

وشدد على ان الغرفة نجحت في زيادة صادرات الدول العربية إلى البرازيل يوماً بعد يوم، وفي تحقيق التوازن في الميزان التجاري، كما في تنويع المنتجات العربية لتتجاوز فكرة المنتجات النفطية والبتروكيماوية، مشيرا إلى واردات البرازيل من الدول العربية العام الماضي هي الأعلى على الإطلاق، وكان الهيمنة للأسمدة والمنتجات البتروكيماوية، وهناك فرصة جيّدة للمنتجات الغذائية والمنزلية.