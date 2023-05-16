مدير رابطة المرأة العربية: التمكين الاجتماعي والاقتصادي هو الأساس لحماية النساء

أكدت منى على الدين مدير رابطة المرأة العربية، أن التشريع و الثقافة مرتبطين ببعض و لا يمكن فصلهم، و أنهم قدموا مقترح مشروع تكافؤ الفرص و عدم التمييز، و كان لا يختص فقط بالمرأة و لكن كل الفئات الضعيفة التي لا تتمكن من الدفاع عن نفسها.

و أوضحت "منى على الدين"، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن التوعية و الثقافة ضرورية، مضيفة أنهم يقومون بتوعية المرأة عن حقوقها و كيفية التصرف في مختلف المواقف.

التوعية و الثقافة ضروري

و أضافت مدير رابطة المرأة العربية، أن القيادة السياسية تسبق المجتمع بخطوات، و أن التمكين الإجتماعي و الإقتصادي، هو الأساس لحماية المرأة من العنف، التمييز، الزواج المبكر و غيرها من المشكلات.

