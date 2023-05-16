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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير رابطة المرأة العربية: التمكين الاجتماعي والاقتصادي هو الأساس لحماية النساء

رابطة المرأة العربية
رابطة المرأة العربية

أكدت منى على الدين مدير رابطة المرأة العربية، أن التشريع و الثقافة مرتبطين ببعض و لا يمكن فصلهم، و أنهم قدموا مقترح مشروع تكافؤ الفرص و عدم التمييز، و كان لا يختص فقط بالمرأة و لكن كل الفئات الضعيفة التي لا تتمكن من الدفاع عن نفسها.

و أوضحت "منى على الدين"، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن التوعية و الثقافة ضرورية، مضيفة أنهم يقومون بتوعية المرأة عن حقوقها و كيفية التصرف في مختلف المواقف.

التوعية و الثقافة ضروري

و أضافت مدير رابطة المرأة العربية، أن القيادة السياسية تسبق المجتمع بخطوات، و أن التمكين الإجتماعي و الإقتصادي، هو الأساس لحماية المرأة من العنف، التمييز، الزواج المبكر و غيرها من المشكلات.
 

منى على الدين المرأة العربية الستات مايعرفوش يكدبوا التوعية الثقافة

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