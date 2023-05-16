شبانة لرابطة الأندية: كيف تضعون جدول مؤجلات الأهلي والدوري ينتهي منتصف يوليو؟

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي لا زالت لديه 11 مباراة مؤجلة، وبعضها غير مُحدد الموعد حتى الآن، مشيرًا إلى أن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية كشف أن الدوري سينتهي منتصف يوليو القادم.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "الأهلي لا زالت لديه مواجهات آخرى في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما اقترب من حسم الصعود، كما أن هناك مواجهة منتخب مصر أمام غينيا في المغرب".

وأضاف: "الرابطة لم تعلن كيف سيتم وضع جدول مواعيد مباريات النادي الأهلي، الفريق لازال لديه العديد من المباريات في الدوري ومواجهة مؤجلة في دور الـ32 من بطولة الكأس الجديدة، كما أن الزمالك يرغب في المشاركة بالبطولة العربية بدءا من 20 يوليو".

وواصل: "كما أنه يجب ان تكون الجولات الأخيرة في نفس المواعيد، خصوصا بالنسبة للفرق المتصارعة على الهبوط، والأهلي لازال لديه مواجهات مع حرس الحدود والبنك الأهلي وغيرها، فكيف ستقوم رابطة الأندية بحل هذا اللوغاريتم، نريد تفسير تصريح أحمد دياب بشأن موعد نهاية الدوري".