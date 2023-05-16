عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كوارع وتنورة وملوخية.. سفير كوريا: أعشق مصر والمصريين |أبرز التصريحات

سفير كوريا في مصر
سفير كوريا في مصر

أطلق سفير كوريا الجنوبية في مصر، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء أمس الاثنين، عدة تصريحات نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

txt

سفير كوريا الجنوبية يتحدث العربية ويكشف كيفية تعلم لغة المصريين


 

كشف سفير كوريا الجنوبية في مصر، عن أنه يعمل سفيرا في مصر منذ ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن مصر فيها روح ضيافة في غاية الروعة.

وأضاف سفير كوريا الجنوبية، أنه زار أماكن كثيرة في مصر في الإسكندرية و في محافظات صعيد مصر، لافتا إلى أن الشعب المصري ودود للغاية، ويعتبروني واحد منهم لأنهم شعب ودود.
وتابع سفير كوريا الجنوبية في مصر، أن الشعب المصري طيب بنسبة 100٪.
وداعب الإعلامي عمرو أديب، السفير الكوري ، قائلا :"هل نصائح المصريين في الشارع صحيحة، ليرد السفير، "بعض نصائح المصريين في الاتجاهات في الشوارع المصرية غير دقيقة".

كشف سفير كوريا الجنوبية في مصر، تفاصيل عن تعلمه اللغة العربية، مشيرا إلى أن يحب اللغو العربية وذهب لتعلم هذه اللغة الرائعة.
وأضاف سفير كوريا الجنوبية في مصر، أنا أتكلم عربي كل يوم واعيش أحاول اتحدث باللغة العربية.
وتابع سفير كوريا الجنوبية في مصر، أن لدي أفضل مدرس عربي، واتعلم اللغة العربية عبر تطبيق زووم من مدرستي في كوريا، لافتا إلى أن عمله سفير في مصر كان فرصة لتعلمه اللغة العربية.

 

سفير كوريا


كشف سفير كوريا الجنوبية في مصر، آخر مستجدات الاستثمارات الكورية في مصر الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك تطور كبير في هذا السياق بشكل إيجابي.
وأضاف سفير كوريا الجنوبية في مصر، أن يوجد الكثير من المصانع الكورية تعمل في مصر ،
وتقدم منتجات إلكترونية مثل التليفزيونات وهواتف محمولة وغيرها.
وتابع سفير كوريا الجنوبية في مصر، أن العام الماضي تعمقت الأعمال الكورية في مصر ، وتم الاتجاه لعمل محطة طاقة في محطة الضبعة.

كشف سفير كوريا الجنوبية في مصر، نسبة السائحين الوافدة لمصر من هونج كونج، مشيرا إلى أن السياحة في مصر تشهد تطورا في غاية القوة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف سفير كوريا الجنوبية في مصر، أن نسبة كبيرة من السياحة الوافدة إلى مصر من كوريا، لافتا إلى أن هناك طيران مباشر بين كوريا ومصر.

وتابع سفير كوريا الجنوبية في مصر، أن السائحين الكوريين يحبون زيارة الأماكن السياحية في مصر، وسياحة ترفيهية وسياحة أثرية بكثرة من كوريا لمصر.
وأشار سفير كوريا الجنوبية في مصر، إلى أن السياحة في مصر فريدة، ومتنوعة، وفي غاية الروعة، وتستحق الإشادة والتقدير، لافتا إلى أن هناك طعام في كوريا يشبه الكشري.


بدأ الإعلامي عمرو أديب، فقرة الطعام في برنامجه الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الاثنين، بحضور السفير الكوري الجنوبي في مصر، باستعراض التنورة.
واستضاف الإعلامي عمرو أديب، سفير كوريا الجنوبية في مصر، في برنامجه، مقدمة به مجموعة من الأطعمة الشعبية والتي تعرف بالحلويات.
وفي السياق نفسه أشار سفير كوريا الجنوبية في مصر، إلى أن السياحة في مصر فريدة، ومتنوعة، وفي غاية الروعة، وتستحق الإشادة والتقدير، لافتا إلى أن هناك طعام في كوريا يشبه الكشري.

 


وخلال الفقرة تناول السفير الكوري الجنوبي في مصر، طعام الملوخية، وأطعمة البمبار والكلاوي والحلويات.


كشف السفير الكوري الجنوبي في مصر، عن أنه يستمع للأغاني المصرية، مشيرا إلى أن يعشق الطرب المصري الأصيل.
وأضاف سفير كوريا الجنوبية في مصر، أن بسمع عمرو دياب مش عمرو أديب.. وبحب ٣ دقات ومشهورة في كوريا وبستمتع بأم كلثوم.
واستضاف الإعلامي عمرو أديب، سفير كوريا الجنوبية في مصر، في برنامجه، مقدمة به مجموعة من الأطعمة الشعبية والتي تعرف بالحلويات، من " لحمه راس ولسان وممبار وكوارع".


وفي السياق نفسه أشار سفير كوريا الجنوبية في مصر، إلى أن السياحة في مصر فريدة، ومتنوعة، وفي غاية الروعة، وتستحق الإشادة والتقدير، لافتا إلى أن هناك طعام في كوريا يشبه الكشري.

سفير كوريا عمرو أديب سفير كوريا الجنوبية اخبار سفير كوريا اخبار عمرو اديب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق واشتري شبكتك بسرعة|زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

الفراخ في النازل|هزة تضرب أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3000 جنيه

35 ألف جنيه|تراجع قوى يضرب أسعار الحديد عالميا.. اعرف سعر الطن بمصر

مروان عطية يثير قلق جمهور الأهلي بهذا المنشور

| اشتري قبل الزيادة..انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة فى سعر عيار 21

مشكلة كبيرة .. فاروق جعفر يفتح النار على أوسوريو بسبب شيكابالا

أصغر سيارة فيات زيرو فى مصر.. بديلة ميني كوبر

موضوعات متعلقة

سفير كوريا الجنوبية يتحدث العربية ويكشف كيفية تعلم لغة المصريين

ترشيحاتنا

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة فى عيار 21

أخبار السيارات |أسعار جاك JS3 "الجديدة" أرخص سيارة كروس أوفر..أسعار جديدة لـ 5 سيارات "زيرو" في مصر تبدأ من 415 ألف جنيه

الاتحاد الأوروبي يوافق على استحواذ مايكروسوفت على Activision Blizzard بقيمة 68.7 مليار دولار

عاجل | الأهلي يشكو مجلة الزمالك لهذا السبب

نشرة الرياضة| منتخب غينيا يرفض تأجيل مباراته مع مصر.. تفاصيل انتقال مرموش لـ«فرانكفورت»

تخشاه ناسا.. كويكب بحجم ساعة بيج بن وتمثال الحرية يقترب من الأرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء سباحتهم.. فرس النهر يحاول ابتلاع 3 أولاد| شاهد ماذا حدث

خناقة غريبة.. أمريكي يضرب آخر بـ ثعبان حي| شاهد

عشان حوارات البنات.. محل ملابس يضع شروطا ساخرة لعدم الاسترجاع

خسائر بالملايين.. القصة الكاملة لحريق معرض شباب بني سويف| وتعويضات عاجلة للمتضررين

فيديو

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

شاب ووالده يحاصران عريس المنيرة ويسقطاه ضحية بسبب البلياردو |شاهد

انتهكت المؤسسات الدينية.. قصة سيدة اعتلت منبر مسجد بدون حجاب في المغرب

تفاصيل وخطوات التقديم على أراضي الاستثمار التابعة للإسكان |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ