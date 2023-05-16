كوارع وتنورة وملوخية.. سفير كوريا: أعشق مصر والمصريين |أبرز التصريحات

أطلق سفير كوريا الجنوبية في مصر، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء أمس الاثنين، عدة تصريحات نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:





كشف سفير كوريا الجنوبية في مصر، عن أنه يعمل سفيرا في مصر منذ ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن مصر فيها روح ضيافة في غاية الروعة.

وأضاف سفير كوريا الجنوبية، أنه زار أماكن كثيرة في مصر في الإسكندرية و في محافظات صعيد مصر، لافتا إلى أن الشعب المصري ودود للغاية، ويعتبروني واحد منهم لأنهم شعب ودود.

وتابع سفير كوريا الجنوبية في مصر، أن الشعب المصري طيب بنسبة 100٪.

وداعب الإعلامي عمرو أديب، السفير الكوري ، قائلا :"هل نصائح المصريين في الشارع صحيحة، ليرد السفير، "بعض نصائح المصريين في الاتجاهات في الشوارع المصرية غير دقيقة".

كشف سفير كوريا الجنوبية في مصر، تفاصيل عن تعلمه اللغة العربية، مشيرا إلى أن يحب اللغو العربية وذهب لتعلم هذه اللغة الرائعة.

وأضاف سفير كوريا الجنوبية في مصر، أنا أتكلم عربي كل يوم واعيش أحاول اتحدث باللغة العربية.

وتابع سفير كوريا الجنوبية في مصر، أن لدي أفضل مدرس عربي، واتعلم اللغة العربية عبر تطبيق زووم من مدرستي في كوريا، لافتا إلى أن عمله سفير في مصر كان فرصة لتعلمه اللغة العربية.

سفير كوريا



كشف سفير كوريا الجنوبية في مصر، آخر مستجدات الاستثمارات الكورية في مصر الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك تطور كبير في هذا السياق بشكل إيجابي.

وأضاف سفير كوريا الجنوبية في مصر، أن يوجد الكثير من المصانع الكورية تعمل في مصر ،

وتقدم منتجات إلكترونية مثل التليفزيونات وهواتف محمولة وغيرها.

وتابع سفير كوريا الجنوبية في مصر، أن العام الماضي تعمقت الأعمال الكورية في مصر ، وتم الاتجاه لعمل محطة طاقة في محطة الضبعة.

كشف سفير كوريا الجنوبية في مصر، نسبة السائحين الوافدة لمصر من هونج كونج، مشيرا إلى أن السياحة في مصر تشهد تطورا في غاية القوة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف سفير كوريا الجنوبية في مصر، أن نسبة كبيرة من السياحة الوافدة إلى مصر من كوريا، لافتا إلى أن هناك طيران مباشر بين كوريا ومصر.

وتابع سفير كوريا الجنوبية في مصر، أن السائحين الكوريين يحبون زيارة الأماكن السياحية في مصر، وسياحة ترفيهية وسياحة أثرية بكثرة من كوريا لمصر.

وأشار سفير كوريا الجنوبية في مصر، إلى أن السياحة في مصر فريدة، ومتنوعة، وفي غاية الروعة، وتستحق الإشادة والتقدير، لافتا إلى أن هناك طعام في كوريا يشبه الكشري.



بدأ الإعلامي عمرو أديب، فقرة الطعام في برنامجه الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الاثنين، بحضور السفير الكوري الجنوبي في مصر، باستعراض التنورة.

واستضاف الإعلامي عمرو أديب، سفير كوريا الجنوبية في مصر، في برنامجه، مقدمة به مجموعة من الأطعمة الشعبية والتي تعرف بالحلويات.

وفي السياق نفسه أشار سفير كوريا الجنوبية في مصر، إلى أن السياحة في مصر فريدة، ومتنوعة، وفي غاية الروعة، وتستحق الإشادة والتقدير، لافتا إلى أن هناك طعام في كوريا يشبه الكشري.



وخلال الفقرة تناول السفير الكوري الجنوبي في مصر، طعام الملوخية، وأطعمة البمبار والكلاوي والحلويات.



كشف السفير الكوري الجنوبي في مصر، عن أنه يستمع للأغاني المصرية، مشيرا إلى أن يعشق الطرب المصري الأصيل.

وأضاف سفير كوريا الجنوبية في مصر، أن بسمع عمرو دياب مش عمرو أديب.. وبحب ٣ دقات ومشهورة في كوريا وبستمتع بأم كلثوم.

واستضاف الإعلامي عمرو أديب، سفير كوريا الجنوبية في مصر، في برنامجه، مقدمة به مجموعة من الأطعمة الشعبية والتي تعرف بالحلويات، من " لحمه راس ولسان وممبار وكوارع".



وفي السياق نفسه أشار سفير كوريا الجنوبية في مصر، إلى أن السياحة في مصر فريدة، ومتنوعة، وفي غاية الروعة، وتستحق الإشادة والتقدير، لافتا إلى أن هناك طعام في كوريا يشبه الكشري.