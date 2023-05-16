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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 6 أشخاص في حريق ضخم بنيوزيلندا

حريق
حريق

لقي ما لا يقل عن 6 أشخاص على الأقل مصرعهم في حريق اندلع، فجر اليوم الثلاثاء، في منزل مؤلف من 4 طوابق بوسط العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون.

وأعلنت فرق الإطفاء إنقاذ 52 شخصا، بعضهم عبر السطح، مشيرة إلى أن عشرات آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

وشوهدت أعمدة دخان تتصاعد من النُزل ليلا في حين عمل 80 عنصر إطفاء تؤازرهم 20 شاحنة على إخماد النيران.

وقال قائد جهاز الإطفاء والطوارئ في المنطقة نيك بايات "إنه حريق تشهده ويلينغتون مرة واحدة في العقد. إنه أسوأ كابوس بالنسبة لنا".

ويعتقد أن 90 شخصا كانوا في المبنى عندما بدأ الحريق، وقد تم تأكيد سقوط وفيات "عدة".

وقال رئيس الوزراء كريس هيبكنز "إنها مأساة بكل ما للكلمة من معنى"، مضيفا أنه من المرجح أن يكون هناك أكثر من ستة قتلى.

ولدى سؤاله عن حصيلة القتلى قال "تأكّد إلى الآن مقتل ستة"، مرجحا ارتفاع الحصيلة.

وتم نقل 6 أشخاص إلى مستشفى لتلقي العلاج، أحدهم في حال خطرة، وفق جهاز الإسعاف في ويلينغتون، كما تلقى 15 شخصا آخرون العلاج في مكان الواقعة.

وأعرب متحدث باسم الشرطة في نيوزيلندا عن اعتقاده بأن الحصيلة النهائية للقتلى "لن تتخطّى العشرة"، لكن العدد الدقيق لن يُعرف إلا بعد التمكّن من دخول المبنى.

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