شبانة: مشاركة بعض بدلاء الأهلي أمام الترجي لن يؤثر على الفريق

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي لديه لاعبين كثيرين بمستوى جيد، كما أن الدفع ببعض البدلاء لن يؤثر على الفريق أمام الترجي التونسي في لقاء الإياب بنصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي لديه لاعبين جيدين، وحال قرر مارسيل كولر اراحة بعض العناصر البديلة في لقاء الإياب فلن يتاثر أداء الفريق".

وأضاف: "هناك لاعبين في الأهلي على نفس مستوى الأساسيين، ولو شارك علي لطفي في حراسة المرمى بدلا من الشناوي، وخالد عبدالفتاح بدلا من هاني في الجبهة اليمنى، ومحمد شريف في الهجوم بدلا من كهربا، فلن يتأثر الفريق، وهناك عناصر آخرى متاحة مثل عمرو السولية".

وأكمل: "لا بد أن يقوم المدير الفني بتجهيز كل اللاعبين، وألا يقل البديل عن مستوى الأساسي".

وزاد: "الكاف اختار 5 لاعبين من الأهلي ضمن الأفضل في تشكيلة الأفضل ضمن نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، والأهلي ظهرت معظم عناصر بشكل رائع أمام الترجي".

وأتم: "سيكون من الصعب على الأهلي التفريط في بيرسي تاو، بعد تألقه بشكل واضح، خصوصا بعدما خروج تقارير تركية تفيد باهتمام طرابزون سبور بالتعاقد معه".