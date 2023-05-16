الصحة: تكليف رئاسي بمراجعة الأوضاع المادية للفرق الطبية.. ونواب : يدعم تحسين مستوي معيشتهم .. ويجب صدور قانون المسؤولية الطبية لتوفير بيئة عمل آمنة لهم

برلماني : زيادة أجور الفرق الطبية يدعم توفير حياة كريمة لهم

برلمانية : لابد من العمل علي تدريب وتأهيل الأطباء علي المستوى العلمي

برلماني : فكرة إعادة النظر في الرواتب هامة للنهوض بالقطاع الصحي

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، رسالة شكر وتقدير لجميع أعضاء هيئة التمريض، على كل ما يبذلونه من جهد لتقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى من الجودة ودورهم الإنساني الذي يؤدونه في مراحل العلاج المختلفة، وذلك بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للتمريض.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الإثنين، في احتفالية اليوم العالمي للتمريض، والتي نظمتها النقابة العامة للتمريض، بحضور رؤساء الهيئات وممثلين عن مؤسسات الدولة المختلفة، والنقابات المهنية، وعدد من فرق التمريض بجميع المحافظات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استعرض التطويرات التي يشهدها ملف التمريض داخل المنظومة الصحية في مصر، مؤكدًا أن هناك تكليف من رئيس الجمهورية بإعادة النظر ومراجعة الأوضاع المادية للفرق الطبية ومن ضمنها فرق التمريض، وهو ما يتم دراسته حاليًا لوضع مقابل مادي يلائم الجهد المبذول من الفرق الطبية، فضلاَ عن الدعم والتقدير المعنوي لهم.

وفي هذا الصدد أوضح عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية إعادة النظر في أجور الفرق الطبية، كما كشفوا عن أهم الخطوات الداعمة لتحسين أوضاعهم.

بداية، قالت النائبة الدكتورة عبلة الألفى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الدولة بدأت في إعادة النظر لقيمة أجور الفرق الطبية وظهر ذلك من خلال تشكيل لجنة بوزارة الصحة، مهمتها تحسين أوضاع الأطباء في كافة جوانب العمل

أداء جيد للأطباء وتفرغ كامل

و أضافت “ الألفى” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن وجود تكليف رئاسي بإعادة النظر ومراجعة الأوضاع المادية للفرق الطبية، بالطبع يهدف إلى منح الطبيب مقابل مادى جيد يمكنه من تلبية احتياجاته المعيشية علي الأقل الأساسية، وبالتالي يسهم ذلك الأجر في إيجاد أفضل أداء للفرق الطبية من حيث الوقت الكافى للعمل، معقبا “ مرتب كويس هيوفر وقت كتير للأطباء خاصة من يبحثون عن العمل في الأماكن الخاصة”.

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن اللجنة التي تم تشكيلها بوزارة الصحة، تعمل أيضا علي توفير بيئة آمنة للفرق الطبية سواء كان ذلك في الإمكانات الفنية والتكنولوجية اللازمة أو فيما يتعلق بمواجهة أشكال التهديد والاعتداءات التي يتعرض لها الأطباء خاصة حال وجود شكاوى من المرضي.

واستطردت النائبة : كما تعمل هذه اللجنة علي تحسين أوضاع الأطباء فيما يخص تأهيلهم واطلاعهم علي أحدث أساليب وبروتوكولات العلاج وتوحيد مصدرها، فضلا عن وضع كادر مادى مناسب، ومن المقرر تشكيل لجنة أخري تناقش كافة هذه الأمور لصالح دعم التمريض.

واختتمت البرلمانية حديثها، بالتأكيد علي قرب موعد صدور قانون المسؤولية الطبية والذي توجد مطالب عدة بإقراره نظرا لأهميته بالنسبة للفرق الطبية.

ومن جانبه، قال النائب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك مطالبات عديدة بشأن إعادة النظر في رواتب الفرق الطبية، وذلك منذ فترة طويلة خاصة وأن الفرق الطبية أحد أهم أضلاع المنظومة الصحية فى مصر وسبب رئيسي في النهوض بها.

تحسين مستوى المعيشة

وأكد “ رضوان” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن وجود تكليف رئاسي بإعادة النظر ومراجعة الأوضاع المادية للفرق الطبية، تعد استجابة لمطالب الأطباء والتمريض حيث تهدف إلي تحسين مستوى معيشة هذه الفئة والتي نسبة كبيرة منها عاملة بالمستشفيات والمنشآت الصحية الحكومية.

كما أشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أهمية مضاعفة رواتب الفرق الطبية في ظل أزمة التضخم المستورد من الخارج وتداعياته السلبية، فالدعم المادي هام بشكل كبير بالتزامن مع تقديم الدعم الفنى مع تأهيل وتدريب وغيرها من تحسين مستوى الفرق الطبية، معقبا “ فكرة رفع رواتبهم تعد استثمار في هذه الكفاءات والعائد المادى للقطاع الصحى سيكون أكبر فيما بعد”.

واستطرد النائب : أيضا العمل علي فكرة تحسين الرواتب تدعم مكافحة هجرة الأطباء للخارج والاستفادة من خبرات هذه الكفاءات للوطن، فضلا عن سد العجز بمختلف المنشآت.

وفي سياق متصل قال النائب الدكتور أحمد العرجاوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المجلس يناقش الموازنة العامة الجديدة للدولة، الأربعاء المقبل، لافتا إلي أن فكرة تضمن الموازنة الجديدة زيادة لرواتب الفرق الطبية سيتم معرفتها من خلال هيئة الرعاية الصحية أثناء عرض الموازنة.

و أضاف “ العرجاوى” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أنه حتى اللحظة الحالية لم يتم الإعلان بشكل رسمى عن أي زيادات في أجور الفرق الطبية، لافتا إلي أنه مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بشكل كامل سيتم العمل علي إقرار الزيادات الجديدة.

ونوه عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن هناك حالة هامة لإقرار الزيادة في الفترة الراهنة وهي حالة صدورها بقرار أو تكليف من القيادة السياسية.

وتابع النائب : كما أن صندوق مخاطر المهن الطبية يمثل خطوة في منتهى الأهمية لدعم الفرق الطبية حيث يخدم العديد من الفئات بشكل فعال وملموس.

وأختتم النائب حديثه، بالتأكيد علي أهمية فكرة دعم الأطباء والتمريض من الناحية المادية بإعتبارها أحد العوامل الأساسية في الإرتقاء بمستوى العاملين بالقطاع الصحى ,