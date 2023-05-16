قبل مواجهة صن داونز.. لعنة الثالثة عصرا تضرب الأهلي في إفريقيا

تغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس ، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره فريق الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووضع النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قدما فى نهائي دوري أبطال إفريقيا ، ويكفي المارد الأحمر التعادل السلبي .

فيما نجح فريق صن داونز الجنوب إفريقي منافس النادي الأهلي والمرشح القوي لبلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا في الخروج بلقاء الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي التعادل السلبي رغم طرد اثنين من اللاعبين.

وينتظر فريق صن داونز منافس النادي الأهلي والمرشح القوي لبلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا، لخوض مباراة الإياب أمام الوداد المغربى فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت القادم في جنوب إفريقيا.

وفي حال وصول النادي الأهلي إلى المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا لمواجهة نظيره صن داونز سوف تكون إقامة المباراة الأولى على ملعب المارد الأحمر ، على أن يُسلم الكأس إيابا على ملعب صن داونز الجنوب أفريقي.

وستقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في حال بلوغ النادي الأهلي وصن داونز اللقاء يوم السبت أو الأحد 3 أو 4 يونيو القادم في القاهرة .

أما مباراة الإياب، بين الأهلي وصن داونز فسوف تقام إما السبت 10 يونيو القادم أو الأحد 11 يونيو في بريتوريا.

لعنة الثالثة عصر تضرب الأهلي إفريقيا

ضربت لعنة خوض النادي الأهلي مبارياته في إفريقيا نهارا فى تمام الثالثة عصرا المارد الأحمر وتسببت فى إلحاق الخسارة بالفريق.

صدى البلد يستعرض المباريات التي خاضها النادي الأهلي نهارا فى البطولات الإفريقية والتي جاءت على النحو التالي:

عام 2018 خسر النادي الأهلي من كمبالا سيتي الأوغندي في أوغندا دور المجموعات بهدفين نظيفين.

وتعادل النادي الأهلي مع حوريا الغيني على ملعب الفريق الغيني في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وفي عام 2019 خسر النادي الأهلي أمام جيما أبا جيفار الإثيوبي في دار السلام، بهدف نظيف، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وفى نفس النسخة تلقى الأهلي الهزيمة من سيمبا التنزاني على ملعب الأخير في دور المجموعات بهدف نظيف.

وفي دور ربع النهائي خسر الأهلي من صن داونز بـ جنوب إفريقيا بخماسية نظيفة.

وفي عام 2020 تعادل النادي الأهلي مع بلاتينيوم الزيمبابوي بالعاصمة هراري بنتيجة 1-1 في دور المجموعات.

وفي عام 2023 خسر النادي الأهلي أمام مضيفه صن داونز بنتيجة 5-2 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات فى بريتوريا ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.