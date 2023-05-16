أحمد صبري يقدم واجب العزاء في شقيق النائب محمد أبو العينين.. فيديو وصور

حرص الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري، على تقديم واجب العزاء إلي النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في وفاة شقيقه الراحل أحمد أبو العينين، مدير عام مجموعة سيراميكا كليوبترا.

وتواجد الكاتب الصحفي أحمد صبري، في صلاة الجنازة علي الراحل أحمد أبو العينين، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد في منطقة السادس من أكتوبر.

وكان من ضمن الحضور في جنازة شقيق النائب محمد أبو العينين: الأستاذة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، عمر أبو العينين ويوسف أبو العينين نجلي النائب محمد أبو العينين، محسن حسن مدير عام كليوباترا جروب، الإعلامي أحمد موسي، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب الأسبق، المستشار القانوني حسام السنهوري، صفاء نوار رئيس تحرير موقع التعليم والعقارات، محمد وديع رئيس تحرير موقع سي، عمرو الخياط رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، بجانب قيادات مجموعة كليوباترا جروب، والعشرات من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

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