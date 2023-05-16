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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية يُشارك فى قافلة طبية بالمجان بقرية موسى عمران

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإستفادة من القوافل البيطرية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القرى الأكثر احتياجاً بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة ، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن المديرية وإدارة الحسينية البيطرية قامت بالمشاركة مع كلية طب بيطرى الزقازيق و بالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة فى قافلة طبية بيطرية شاملة بالمجان بقرية موسى عمران مركز الزقازيق وتوابعها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادتها ولتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

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وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت برش 250 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع  100  رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو.

الثروة الحيوانية البيطرية الأكثر احتياجا الخدمات البيطرية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الطب البيطري

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