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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تندد باقتحام السفارة الأردنية والاعتداء على مقر دبلوماسي كويتي في الخرطوم

الخارجية السعودية
الخارجية السعودية

أعربت المملكة العربية السعودية اليوم، الثلاثاء، عن بالغ أسفها لاقتحام وتخريب مبنى السفارة الأردنية وتعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بالسفارة الكويتية  في الخرطوم.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، ذكرت الخارجية السعودية، في بيان لها، "نتابع ببالغ الأسف ما حدث من اقتحام لسفارة المملكة الأردنية الهاشمية، ومقر سكن رئيس المكتب العسكري في سفارة دولة الكويت بالعاصمة السودانية الخرطوم".

كما أعربت وزارة الخارجية عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية.

وطالبت الأطراف السودانية كافة بالالتزام بالتهدئة وفق نتائج مباحثات جدة الأخيرة، والانخراط في المسارات السياسية التي تسعى للوصول إلى حل عادل وشامل للأزمة في جمهورية السودان الشقيقة.

وقد تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بالسفارة الكويتية  في العاصمة السودانية الخرطوم للاعتداء، أمس الاثنين. وأعربت الخارجية الكويتية عن استنكارها للاعتداء،  ولكافة أشكال العنف والتخريب  التي تستهدف البعثات الدبلوماسية.

كما أعلنت الخارجية الأردنية، امس الإثنين، تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم للاقتحام والتخريب.

وأعربت الخارجية الأردنية عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، ولأشكال العنف والتخريب كافة، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها.

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