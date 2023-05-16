كشف غموض العثور على جثة فنى تحاليل بأحد مستشفيات الدقهلية

كشفت التحريات التي أجرتها مباجث الدقهلية غموض العثور على جثة فني تحاليل طبية بمستشفيات جامعة المنصورة محافظة الدقهلية، ممزقة بأكثر من 11 طعنة نافذة بالجسد أعلى سطح عقار بمنطقة عزبة الشال خلف شركة مصر للطيران، حيث تبين ان المتوفي يعانى من مرض نفسى.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بنتائج التحريات حول العثور على جثة شخص أعلى سطح عقار بمنطقة عزبة الشال.

وانتقلت مباحث قسم شرطة تانى المنصورة بقيادة الرائد كريم عبدالرازق، رئيس مباحث قسم شرطة ثاني المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه مصاب بـ11 طعنة بأنحاء متفرقة من جسده.

وتبين أن الجثة لشخص يدعى "محمد عباس أبويوسف"-44 عاما فني تحاليل طبية، ومقيم بمنطقة عزبة الشال وعثر عليه بسطح عقار بالقرب من محل سكنه .

وتم نقل جثمان القتيل إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

و كلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثاني المنصورة تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الحادث وملابساته .

وتوصلت التحريات أن المتوفي يعاني من مرض نفسي منذ فترة وتخلص من حياتة بإستخدام سكين بعد اعتلاء أحد العقارات السكنية.