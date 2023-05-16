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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تكليف المقاولون العرب بإصلاح آثار الحريق بالمعرض التجارى ببنى سويف

صدى البلد

كلف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كلا من الجهاز المركزي للتعمير وشركة المقاولون العرب بسرعة العمل على ترميم وإصلاح أحد الأسواق التجارية بمدينة بني سويف والذي تعرض للحريق المدمر بالأمس، وذلك عقب تداول الخبر على عدد من وسائل الإعلام.

وعلى الفور أصدر المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب تعليماته إلى المسؤولين بالشركة وانتقلت فجر اليوم فرق ومعدات فرع شمال الصعيد بالمقاولون العرب والإدارات المعاونة إلى موقع السوق وبدأت في إخلاء المخلفات والركام الناتج عن الحريق، حيث تبين أن الحريق قضى على حوالى 100 محلاً بالسوق.

ومن جانبه صرح المهندس أحمد العصار بأن المقاولون العرب تتعامل حاليا مع آثار الحادث المدمر بأسرع الطرق الممكنة، مؤكداً أن الشركة تؤدي واجبها الوطني دائماً، ومتعهداً بإصلاح السوق في أسرع وقت ممكن حتى يستطيع أصحاب المحلات ممارسة نشاطهم في أقرب فرصة.

على جانب آخر وفي إطار التنسيق بين الجهات المعنية عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "بمكتبه صباح اليوم" اجتماعاً مع مسؤولي جهاز التعمير وشركة المقاولون العرب، حيث ناقش المحافظ مع مسؤولي الجهاز والشركة، الإجراءات اللازمة لسرعة البدء في إعادة السوق إلى وضع أفضل من سابقه، وحضر الاجتماع المهندس حسن مصطفى، والمهندس طارق خضر عضوا مجلس الإدارة بشركة المقاولون العرب والمهندس هشام صفوت مدير فرع شركة المقاولون العرب لشمال الصعيد، والمهندسة هبة الباجي مدير منطقة بنى سويف والفيوم بجهاز التعمير، لشمال الصعيد ، والأستاذ هاني الجويلي رئيس المدينة.

آثار الحريق المقاولون العرب المجتمعات العمرانية المهندس أحمد العصار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان عاصم الجزار محافظ بني سويف وزير الإسكان

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