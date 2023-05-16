هل ترحل أمريكا عن المنطقة العربية كلها؟.. الإجابة لدى سفيرة واشنطن

أكدت دبلوماسية أمريكية أن بلادها لن ترحل عن العراق، فهي تمثل أهمية استراتيجية لها، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

قالت الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، إن الولايات المتحدة "لن ترحل عن المنطقة"، مؤكدة أن العراق "يمثل أهمية استراتيجية كبيرة لدى واشنطن".

وذكرت أن "العراقيين لا يريدون دولة تسيطر عليها ميليشيات".

وأضافت ألينا رومانوسكي: "قبل نحو عام، وبالضبط في يوليو الماضي، زار الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية، والتقى بزعماء المنطقة، وأوضح بشكل جلي أن الولايات المتحدة لن ترحل عن المنطقة، فهي تعتبرها ذات أهمية استراتيجية، وتربطنا علاقات قديمة وطويلة".

تابعت"عندما أخرج وأتحدث إلى العراقيين، يتبين لي بوضوح شديد أنهم لا يريدون دولة تسيطر عليها الميليشيات، بل يريدون نزع السلاح من أيدي الميليشيات وإعادتها للدولة".