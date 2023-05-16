خلال اتصال هاتفي.. شكري يناقش مع وزير خارجية المالديف العلاقات الثنائية

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالًا هاتفيًا، مع عبد الله شاهد وزير خارجية المالديف.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين أشادا خلال الاتصال بالعلاقات التاريخية المتميّزة بين البلدين، والتي كان من أبرز مظاهرها أن مصر كانت أول دولة إفريقية وعربية تعترف بجمهورية المالديف وتقيم معها علاقات دبلوماسية في عام ١٩٦٩.

كما أعرب الوزيران عن تطلعهما إلى إعطاء دفعة للعلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة واستمرار التعاون بينهما، لاسيّما وأن البلدين يحتفلان العام القادم ۲۰۲٤ بمرور ٥٥ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.