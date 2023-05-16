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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب السعيد وعودة رمضان صبحى.. قائمة بيراميدز لمواجهة راية في كأس مصر

صدى البلد

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة راية في إطار بطولة كأس مصر.

 

ويحل راية ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار دور ال٣٢ من بطولة كأس مصر.

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - دودو الجباس

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