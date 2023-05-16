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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

جمال عبدالرحيم: محمد العزبي مهموم بالصحافة المصرية ومقالاته متعت أجيال كاملة

صدى البلد

رحب جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، بالكاتب الصحفي محمد العزبي، خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية؛ حيث يتم تكريمه، ومنحه الجائزة التقديرية للنقابة.

وقال جمال عبدالرحيم، إن الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي، مهموم بالصحافة المصرية، ومقالاته بالصحف المصرية والعربية متّعت أجيال كاملة.

وأضاف أن اليوم، الزملاء المُكرّمين سيحصلون على جائزتين؛ جائزة الصحافة المصرية، وجائزة تكريمهم مع الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي.

وكرّمت النقابة، الكاتب الصحفي محمد العزبي، وأهدته درع الجائزة التقديرية.

جوائز الصحافة المصرية

وتُنظّم نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، اليوم الثلاثاء، حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية لعام ٢٠٢٢، وذلك الساعة السادسة مساءً بمسرح النقابة.

ويتضمّن الحفل، تكريم الفائزين بالمسابقة عن عام ٢٠٢٢، والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تكريم عدد من قُدامى وروّاد المهنة.

الكاتب الصحفي محمد العزبي

وقرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، منح الكاتب الصحفي محمد العزبي جائزة نقابة الصحفيين التقديرية الكُبرى؛ تقديرًا وعرفانًا بعطائه المهني المؤثر والمشهود، ومشواره الصحفي الحافل في بلاط صاحبة الجلالة.

وقال جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، إن الجائزة التقديرية الكبرى، تُعد أرفع جائزة صحفية تمنحها نقابة الصحفيين لكِبار الكُتّاب ونجوم الصحافة المُبدعين، الذين أسهموا في ازدهار المهنة، والحفاظ على حرية الكلمة ومصداقيتها.

وأضاف أن الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد العزبي وافق على الحضور إلى دار النقابة، رغم ظروفه الصحية لاستلام الجائزة، والمشاركة في الاحتفال بتوزيع جوائز الصحافة المصرية.

ولفت "عبدالرحيم" إلى أن جائزة نقابة الصحفيين التقديرية توقفت منذ عام 2010، لتعود هذا العام بتكريم شيخ الصحفيين الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد العزبي.

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